Больница в Запорожье попала под огонь ВСУ При атаке ВСУ получила повреждения больница в Запорожье

Больница города Каменка-Днепровская Запорожской области получила повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщила ТАСС пресс-служба администрации Каменско-Днепровского муниципального округа. Там уточнили, что при атаке был уничтожен магазин.

Вооруженные формирования Украины при обстреле города Каменка-Днепровская нанесли удары по территории городской больницы, повреждены остекление и фасад. Кроме того, уничтожен магазин, — указал собеседник агентства.

До этого стало известно, что ПВО в ночь на 17 августа уничтожила 46 украинских БПЛА в небе над восемью регионами России. Атаке подверглись Белгородская, Нижегородская, Воронежская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская и Смоленская области.

Тем временем глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. Один из них получил ранения после удара дрона по зданию коммерческого объекта в Белгороде, другой был травмирован осколками при попадании БПЛА в автомобиль.