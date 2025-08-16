Жители одного региона России получили ранения из-за авианалета БПЛА ВСУ

Два мирных жителя были ранены при атаках БПЛА на Белгородскую область, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В Белгороде беспилотник ударил по зданию коммерческой организации, вызвав пожар и ранив мужчину. Еще один пострадавший получил осколочное ранение при попадании дрона в автомобиль в Шебекинском округе. Оба доставлены в больницы.

В Белгороде беспилотник ударил по зданию коммерческого объекта. Мужчина, находившийся рядом, получил ранения плеча и ноги. <...> Еще один мужчина был ранен от удара дрона по автомобилю в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Пострадавшего со слепым осколочным ранением ноги бригада СМП доставила в Шебекинскую ЦРБ, — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что утром 16 августа средства ПВО отразили атаку на Белгородскую область, сбив шесть украинских беспилотников. В ведомстве уточнили, что попытка удара со стороны ВСУ была зафиксирована в промежутке с 07:00 до 09:30 по московскому времени.