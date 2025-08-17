Почти полсотни беспилотников сбили в небе над Россией за ночь

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 17 августа уничтожили почти 50 украинских БПЛА в небе над Россией, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке беспилотников ВСУ подверглись восемь регионов страны.

В течение прошедшей ночи, с 22:55 мск 16 августа до 06:00 мск 17 августа, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — подчеркнули в МО.

Так, 16 дронов удалось сбить над территорией Белгородской области, 14 — над территорией Нижегородской области, девять — над Воронежской областью. Еще три беспилотника ликвидированы над Брянской областью и по одному — над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области во время атаки дронов пострадал мирный житель — монтер пути железнодорожной станции. Как отметил глава региона Александр Гусев, мужчину госпитализировали. В результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП, задержано движение нескольких поездов.