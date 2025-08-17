Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 04:59

Беспилотник повредил ЛЭП на железнодорожной станции в российском регионе

Гусев: еще пять БПЛА сбили над Воронежской областью, пострадал мирный житель

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Силы ПВО обнаружили и уничтожили еще около пяти БПЛА в Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев. По его словам, пострадал мирный житель — монтер пути железнодорожной станции, его госпитализировали.

В результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение нескольких поездов. Оперативные службы готовятся приступить к восстановлению линии электропередачи, — указал губернатор.

Он уточнил, что в результате атаки загорелись магазин и вещевой рынок. Еще в одном муниципалитете ликвидируется возгорание газовой трубы.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. Один из них получил ранения после удара дрона по зданию коммерческого объекта в Белгороде, другой был травмирован осколками при попадании БПЛА в автомобиль в Шебекинском округе. Оба пострадавших госпитализированы.

До этого дрон ВСУ ударил по спортивно-развлекательному комплексу «Белгород Арена». На кадрах очевидцев видно, как беспилотник влетает в стеклянный фасад здания, после чего на тротуар полетели осколки. Есть ли в результате очередной атаки пострадавшие, пока неизвестно. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

