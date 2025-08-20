Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 01:24

Названо число стран ЕС, готовых отправить военных на Украину

Bloomberg: 10 стран ЕС хотят направить свои армии на Украину

Фото: Xinhua/Sergei Stepanov/Global Look Press

Около 10 стран рассматривают возможность направления своих войск на Украину в качестве потенциальных гарантий безопасности, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. При этом в публикации не уточняется, какие именно государства готовы участвовать в миссии.

Около 10 стран готовы направить свои войска (на Украину. — NEWS.ru), — отмечается в сообщении агентства.

Первым этапом разрабатываемых гарантий безопасности станет обучение украинских военных. Согласно источникам Bloomberg, во вторник европейские чиновники обсудили планы отправки британских и французских войск на Украину, включая вопросы численности и размещения персонала.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что доволен общением с российским президентом Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, но при этом он признает, что они не станут лучшими друзьями. По словам американского лидера, Москве и Киеву следует самим определять будущее конфликта, без вмешательства третьих сторон.

До этого Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине не будут включать защиту со стороны НАТО. Однако Вашингтон готов поддержать Европу. По его словам, речь идет прежде всего о поддержке в воздухе.

Украина
Евросоюз
войска
гарантии безопасности
