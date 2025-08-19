«Будем наблюдать»: Трамп высказался о взаимоотношениях Путина и Зеленского Трамп считает, что Путин и Зеленский не станут лучшими друзьями

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что доволен общением с российским президентом Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, но при этом он признает, что они не станут лучшими друзьями, сообщает Fox News. По словам американского лидера, Москве и Киеву следует самим определять будущее конфликта, без вмешательства третьих сторон.

Я бы не сказал, что они когда-нибудь станут лучшими друзьями, но они делают все правильно, и мы просто будем наблюдать, — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что именно российский и украинский президенты должны искать пути к урегулированию, поскольку США находятся слишком далеко от места событий.

Ранее Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине не будут включать защиту со стороны НАТО. Однако Вашингтон готов поддержать Европу. По его словам, речь идет прежде всего о поддержке в воздухе.

До этого Трамп рассказал, что провел личный телефонный разговор с Путиным. Он подчеркнул, что специально отошел от европейских лидеров, прежде чем созвониться с российским президентом. По словам Трампа, звонок в их присутствии выглядел бы проявлением неуважения к Путину.