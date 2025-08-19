Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 15:40

Трамп объяснил, почему не позвонил Путину в присутствии лидеров Европы

Трамп заявил, что не стал звонить Путину в присутствии лидеров ЕС из уважения

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Erin Schaff/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что 18 августа провел приватный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома отметил, что покинул европейских лидеров перед тем, как совершить звонок, дабы избежать малейшего проявления неуважения в адрес главы РФ.

Я не звонил Путину в присутствии европейских лидеров. Я посчитал, что это было бы неуважительно по отношению к Путину, — сказал Трамп.

Трамп в ходе интервью также подчеркнул, что считает Россию мощной военной державой. Он отметил, что государство обладает особым статусом вне зависимости от мнения стран Запада.

Также американский лидер огорчил Украину, исключив передачу Крыма Киеву. По словам Трампа, украинская сторона также может забыть о вступлении в Североатлантический альянс.

До этого лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии и Польши совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в новой декларации заявили, что нынешняя линия боевого соприкосновения на Украине должна стать отправной точкой для переговоров о территориях. В тексте документа подчеркивалась приверженность принципу недопустимости изменения международных границ силой.

США
Дональд Трамп
Россия
Владимир Путин
переговоры
Европа
Евросоюз
Украина
