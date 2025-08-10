Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Европа выступила за переговоры о территории Украины

ЕС поддержал переговоры о территории Украины по линии боевого соприкосновения

Лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии и Польши совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в новой декларации заявили, что нынешняя линия боевого соприкосновения на Украине должна стать отправной точкой для переговоров о территориях. В тексте документа подчеркивается приверженность принципу недопустимости изменения международных границ силой.

Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров, — цитируется выдержка из декларации.

Авторы документа предлагают исходить из фактической ситуации на местах при обсуждении территориальных вопросов, отмечая при этом необходимость дальнейших дипломатических усилий для закрепления соглашений и обеспечения безопасности граждан.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский готов согласиться на прекращение огня по линии фронта. Однако, по словам источников, Киев по-прежнему не согласен на международное признание контроля Москвы над Донецкой и Луганской народными республиками, а также Запорожской и Херсонской областями.

