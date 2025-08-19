Трамп раскрыл новый план по предоставлению помощи Украине и Европе Трамп: гарантии безопасности не могут включать НАТО, но США готовы помочь ЕС

Гарантии безопасности Украине не могут включать защиту со стороны Североатлантического альянса, но Вашингтон будет готов помочь Европе, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. По словам хозяина Белого дома, речь идет о поддержке в воздухе. Также президент пообещал Киеву предоставить «какую-то форму безопасности» вместо вступления в НАТО.

Мы готовы помочь им, особенно, вероятно, если речь идет о воздухе, потому что никто не имеет того, что есть у нас, у них действительно этого нет. Но я не думаю, что это будет проблемой, — объяснил Трамп.

До этого американский лидер заявил, что «возвращение» Крыма Украине не представляется возможным. По его словам, таким же нереалистичным стал сценарий вступления Киева в Североатлантический альянс.

