Гарантии безопасности Украине не могут включать защиту со стороны Североатлантического альянса, но Вашингтон будет готов помочь Европе, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. По словам хозяина Белого дома, речь идет о поддержке в воздухе. Также президент пообещал Киеву предоставить «какую-то форму безопасности» вместо вступления в НАТО.
Мы готовы помочь им, особенно, вероятно, если речь идет о воздухе, потому что никто не имеет того, что есть у нас, у них действительно этого нет. Но я не думаю, что это будет проблемой, — объяснил Трамп.
До этого американский лидер заявил, что «возвращение» Крыма Украине не представляется возможным. По его словам, таким же нереалистичным стал сценарий вступления Киева в Североатлантический альянс.
Ранее китайские СМИ писали, что президент РФ Владимир Путин удивительным образом повел себя после встречи с Трампом на Аляске. Как обратили внимание журналисты, глава РФ использовал момент для мощного дипломатического жеста. Вместо отъезда он задержался и посетил кладбище «Форт Ричардсон», где покоятся советские летчики.