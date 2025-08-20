Над Брянской областью сбили эскадрилью дронов Богомаз: силы ПВО уничтожили семь беспилотников в небе Брянской области

В небе над Брянской областью были уничтожены семь беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате атаки дронов никто не пострадал, разрушений нет.

Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал глава региона.

Минобороны России сообщило, что средства ПВО уничтожили с 21:00 мск до полуночи 23 украинских беспилотника над регионами РФ и акваторией Черного моря. В ведомстве отметили, что восемь из них — над Курской областью.

Ранее в Орловской области ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в официальном приложении МЧС России. Местные жители и органы власти получили соответствующее предупреждение для усиления мер безопасности.

Кроме того, на территории Воронежской области объявлен режим опасности атаки беспилотников, заявил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал жителей укрыться в помещениях и отойти от окон.

Тем временем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменском районе. По его словам, пострадавших нет.