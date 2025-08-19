Утро в российском регионе началось с атаки ВСУ Слюсарь: силы ПВО сбили БПЛА ВСУ над Ростовской областью

Силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменском районе Ростовской области, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. По его словам, пострадавших нет.

Наши силы ПВО уничтожили БПЛА в Каменском районе. Предварительно, обошлось без последствий на земле. Никто из людей не пострадал, — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли населенные пункты ДНР. Пострадал один человек, повреждены жилой дом и объект гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 11 различных боеприпасов по территории республики.

До этого в Ставропольском крае силы ПВО и радиоэлектронной борьбы предотвратили ночную атаку беспилотников на промышленные объекты Невинномысска. Инцидент не повлек человеческих жертв или серьезных разрушений. В результате падения дронов произошло возгорание сухой растительности, которое было оперативно ликвидировано пожарными подразделениями МЧС.