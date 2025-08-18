ВСУ обрушили на ДНР шквал ударов ВСУ 10 раз за сутки атаковали ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой Народной Республики, сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР. Уточняется, что пострадал один человек.

10 фактов вооруженных атак ВСУ. Поступили сведения о ранении гражданского лица, — сказано в публикации.

В управлении отметили, что поврежден жилой дом и объект гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 11 различных боеприпасов по территории республики, подчеркнули в организации.

До этого в Воронежской области во время атаки дронов пострадал мирный житель — монтер пути железнодорожной станции. Как отметил глава региона Александр Гусев, мужчину госпитализировали. В результате падения обломков беспилотника повреждена ЛЭП, задержано движение нескольких поездов.

Кроме того, глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атак украинских беспилотников пострадали два мирных жителя. Один из них получил ранения после удара дрона по зданию коммерческого объекта в Белгороде, другой был травмирован осколками при попадании БПЛА в автомобиль в Шебекинском округе. Оба пострадавших госпитализированы.