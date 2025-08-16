Переговоры Путина и Трампа на Аляске
ВСУ попытались атаковать Ставропольский край

Губернатор Владимиров: ПВО отразила атаку ВСУ на промзону в Ставропольском крае

Ночная атака беспилотных летательных аппаратов на промышленную зону Невинномысска была успешно отражена силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Как сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале, жертв и разрушений удалось избежать.

Уважаемые земляки! Сегодня ночью противник вновь попытался атаковать беспилотными боевыми дронами промышленную зону города Невинномысска. Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, — написал глава региона.

На месте падения дронов возникло возгорание сухой травы, с которым оперативно справились сотрудники МЧС. В настоящее время специалисты проводят осмотр территории и завершают работы по нейтрализации обломков беспилотников.

В Ставропольском крае продолжает действовать режим «беспилотной опасности», введенный в 01:31 по московскому времени. Власти призывают жителей сохранять бдительность и немедленно сообщать о любых подозрительных объектах.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО сбили четыре украинских БПЛА самолетного типа в небе над Ростовской областью. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, перехват воздушных целей осуществлялся с 22:55 до полуночи по московскому времени.

