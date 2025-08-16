Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 00:26

Российские силы сбили четыре БПЛА над одним из регионов России

Минобороны РФ: силы ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ над Ростовской областью

Российские системы противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Ростовской областью. Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, перехват воздушных целей осуществлялся с 22:55 до полуночи по московскому времени.

С 22:55 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Ростовской области, — говорится в официальном сообщении военного ведомства.

Все воздушные цели были своевременно обнаружены радиолокационными станциями и нейтрализованы на подступах к стратегически важным объектам региона. В последние недели Ростовская область регулярно подвергается атакам украинских БПЛА, что вынуждает российские войска постоянно держать системы противовоздушной обороны в состоянии повышенной готовности.

Ранее сообщалось, что в результате атак беспилотников ВСУ на Белгород повреждены производственный цех и социальный объект. Из-за обломков БПЛА повреждения также получили фасад, кровля жилого дома и четыре автомобиля. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

