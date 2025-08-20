Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Украинские дроны могут совершить налет на российский регион

Гусев: в Воронежской области объявлена угроза атаки БПЛА

На территории Воронежской области объявлен режим опасности атаки беспилотников, заявил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Он призвал жителей укрыться в помещениях и отойти от окон.

Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. По возможности не выходите на улицу и держитесь подальше от оконных проемов, — написал Гусев.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменском районе. По его словам, пострадавших нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Белгородскую область дронами. Он отметил, что пострадал мирный житель. Глава региона добавил, что медики оценили состояние мужчины как средней степени тяжести.

Также стало известно, что украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли населенные пункты ДНР. Пострадал один человек, были повреждены жилой дом и объект гражданской инфраструктуры.

