Житель Белгородской области получил множество травм при атаке ВСУ Гладков: житель Белгородской области получил ранения при атаке ВСУ

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадал мирный житель.

В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, множественными осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки в Грайворонскую ЦРБ, — указал Гладков.

Губернатор добавил, что медики оценили состояние мужчины как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Ранее системы противовоздушной обороны сбили в небе над Ростовской областью четыре украинских беспилотника. Все цели были своевременно обнаружены радиолокационными станциями и нейтрализованы на подступах к стратегически важным объектам.

До этого беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Никольского под Белгородом. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что находившийся в нем мужчина получил черепно-мозговую травму.