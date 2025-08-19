Житель Белгородской области получил множество травм при атаке ВСУ

ВСУ атаковали Белгородскую область дронами, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, пострадал мирный житель.
В Грайворонском округе в селе Новостроевка-Первая в результате атаки беспилотника ранен мужчина. Бойцы самообороны оперативно доставили пострадавшего с минно-взрывной травмой, баротравмой, множественными осколочными ранениями головы, грудной клетки, живота, ног и правой руки в Грайворонскую ЦРБ, — указал Гладков.
Губернатор добавил, что медики оценили состояние мужчины как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Ранее системы противовоздушной обороны сбили в небе над Ростовской областью четыре украинских беспилотника. Все цели были своевременно обнаружены радиолокационными станциями и нейтрализованы на подступах к стратегически важным объектам.
До этого беспилотник ВСУ атаковал движущийся автомобиль в районе села Никольского под Белгородом. Губернатор Вячеслав Гладков уточнил, что находившийся в нем мужчина получил черепно-мозговую травму.