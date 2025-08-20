Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 01:28

Стало известно, сколько дронов ПВО сбили над Россией за три часа

МО России: силы ПВО сбили над Россией 23 украинских беспилотника

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Российские средства ПВО уничтожили с 21:00 мск до полуночи 23 украинских беспилотника над регионами РФ и акваторией Черного моря, передает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что восемь из них — над Курской областью.

Семь — над территорией Брянской области, пять — над территорией Белгородской области, два — над территорией Республик Крым и один — над акваторией Черного моря, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что украинские войска за сутки 10 раз обстреляли населенные пункты ДНР. Пострадал один человек, повреждены жилой дом и объект гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 11 различных боеприпасов по территории республики.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область. Он подчеркнул, что под удар украинских военных попал храм Покрова Пресвятой Богородицы, также взрывное устройство было сброшено на сельхозтехнику. Глава региона добавил, что пострадавших доставили в больницы с множественными осколочными ранениями.

атаки
БПЛА
ВСУ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы страны, которые США рассматривает как место для саммита по Украине
Три российских аэропорта перестали отправлять рейсы
Лондон спалился: в украинских ракетах «Фламинго» узнали британское оружие
В Госдепе заявили, что быстро урегулировать конфликт на Украине невозможно
Над Брянской областью сбили эскадрилью дронов
Стало известно, сколько дронов ПВО сбили над Россией за три часа
Названо число стран ЕС, готовых отправить военных на Украину
Еще в одном регионе объявлена беспилотная опасность
Отъезд в США, бизнес с Батуриной, пчелы: как живут дети Юрия Лужкова
Народные приметы на 20 августа: погода, птицы и запреты дня
В Тамбовской области предупредили об опасности атаки дронов
В Белом доме раскрыли, от чего зависят сроки переговоров РФ, США и Украины
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 августа 2025 года
Украинские дроны могут совершить налет на российский регион
В Липецкой области предупредили об опасности с неба
В Госдепе рассказали, когда могут встретиться Путин и Зеленский
Пьянство, позор с Байденом, скандал в семье: как живет вдова Навального
В Орловской области предупредили об опасности атаки дронов
В Запорожской области полностью отключили электроснабжение
Россиянин вместе с чешкой проиграли паре итальянских теннисистов в США
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.