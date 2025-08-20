Стало известно, сколько дронов ПВО сбили над Россией за три часа

Стало известно, сколько дронов ПВО сбили над Россией за три часа МО России: силы ПВО сбили над Россией 23 украинских беспилотника

Российские средства ПВО уничтожили с 21:00 мск до полуночи 23 украинских беспилотника над регионами РФ и акваторией Черного моря, передает пресс-служба Минобороны России. В ведомстве отметили, что восемь из них — над Курской областью.

Семь — над территорией Брянской области, пять — над территорией Белгородской области, два — над территорией Республик Крым и один — над акваторией Черного моря, — отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что украинские войска за сутки 10 раз обстреляли населенные пункты ДНР. Пострадал один человек, повреждены жилой дом и объект гражданской инфраструктуры. Всего ВСУ выпустили 11 различных боеприпасов по территории республики.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух пострадавших при атаке ВСУ на Белгородскую область. Он подчеркнул, что под удар украинских военных попал храм Покрова Пресвятой Богородицы, также взрывное устройство было сброшено на сельхозтехнику. Глава региона добавил, что пострадавших доставили в больницы с множественными осколочными ранениями.