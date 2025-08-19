Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 13:09

ВСУ атаковали храм в Белгородской области

Гладков: два человека пострадали при атаке ВСУ на храм в Белгородской области

ВС Украины

Два человека пострадали при атаке ВСУ на Белгородскую область, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Он отметил, что под удар украинских военных попал храм Покрова Пресвятой Богородицы, также взрывное устройство было сброшено на сельхозтехнику. Глава региона добавил, что пострадавших доставили в больницы с множественными осколочными ранениями.

Беспилотник атаковал храм Покрова Пресвятой Богородицы. Женщина, находившаяся на территории, получила рваные и осколочные ранения лица, — написал Гладков.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь сбили 23 беспилотника ВСУ в регионах России. В частности, БПЛА уничтожили в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму.

До этого Гладков заявил, что ВСУ атаковали Белгородскую область дронами. Он отметил, что пострадал мирный житель. Кроме того, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменском районе. По его словам, пострадавших нет.

