Названо число сбитых в России беспилотников ВСУ Минобороны РФ: средства ПВО сбили 23 беспилотника ВСУ в регионах России

Средства ПВО за ночь сбили 23 беспилотника ВСУ в регионах России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, БПЛА уничтожили в Волгоградской и Ростовской областях, а также в Крыму.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменском районе. По его словам, пострадавших нет.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали Белгородскую область дронами. Он отметил, что пострадал мирный житель. Глава региона добавил, что медики оценили состояние мужчины как средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

18 августа стало известно, что украинские войска за минувшие сутки 10 раз обстреляли населенные пункты ДНР. Пострадал один человек, были повреждены жилой дом и объект гражданской инфраструктуры.