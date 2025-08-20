В Тамбовской области предупредили об опасности атаки дронов МЧС РФ: в Тамбовской области введен режим опасности атаки беспилотников

В Тамбовской области объявлен режим опасности атаки беспилотников, следует из сообщения в приложении МЧС России. Ведомство подчеркнуло, что население должно быть готово к возможным угрозам с воздуха и действовать в соответствии с инструкциями органов гражданской обороны.

Тамбовская область. «Воздушная тревога» — опасность атаки беспилотных воздушных судов, — указало МЧС.

Ранее в Орловской области ввели режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщили в официальном приложении МЧС России. Местные жители и органы власти получили соответствующее предупреждение для усиления мер безопасности.

Кроме того, на территории Воронежской области объявлен режим опасности атаки беспилотников, заявил губернатор региона Александр Гусев. Он призвал жителей укрыться в помещениях и отойти от окон.

Тем временем врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что силы ПВО отразили атаку БПЛА в Каменском районе. По его словам, пострадавших нет.

До этого стало известно, что ПВО в ночь на 17 августа уничтожила 46 украинских БПЛА в небе над восемью регионами России. Атаке подверглись Белгородская, Нижегородская, Воронежская, Брянская, Курская, Орловская, Калужская и Смоленская области.