06 декабря 2025 в 22:30

В Московской области на шоссе взорвалась «Газель»

SHOT: на шоссе около Солнечногорска загорелась и взорвалась «Газель»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
На Ленинградском шоссе около Солнечногорска в Московской области взорвалась «Газель», передает Telegram-канал SHOT. Инцидент стал причиной образования многокилометровой пробки на данном участке трассы, добавили в источнике.

По предварительной информации, транспортное средство сначала загорелось, а затем последовал взрыв. Точные причины происшедшего и информация о возможных пострадавших пока не сообщаются.

Ранее автомобиль въехал в толпу людей во время празднования на рождественской ярмарке в городе Сент-Анна в Гваделупе, в результате чего погибли 10 человек и пострадали еще девять. Водитель транспортного средства был задержан на месте.

До этого стало известно, что двое пострадавших в ДТП с пятью погибшими в Забайкальском крае оказались в тяжелом состоянии. Министр здравоохранения региона Оксана Немакина сообщила, что 26-летний и 30-летний пациенты лишились памяти.

Кроме того, в Новосибирской области 39-летний водитель Ford Transit погиб после лобового столкновения с грузовиком MAN, за рулем которого находился 45-летний мужчина. Авария произошла в Искитимском районе на 53-м километре федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт».

Солнечногорск
аварии
взрывы
Московская область
