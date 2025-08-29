День знаний — 2025
Новая трагедия потрясла семью матери, умершей на могиле погибшего бойца СВО

Умер второй ребенок женщины, скончавшейся на могиле погибшего на СВО сына

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Балей в Забайкальском крае скончался старший сын женщины, которую ранее нашли мертвой на могиле погибшего на СВО младшего ребенка, сообщает региональный портал Chita.ru со ссылкой на знакомого семьи. По его данным, 28-летний мужчина был сильно подавлен после неожиданной смерти матери.

По информации издания, старший сын почувствовал себя плохо, когда возвращался с похорон и решил переночевать у родственников. Вскоре его состояние ухудшилось и через несколько часов он скончался. Позже выяснилось, что у мужчины открылась язва.

Журналисты отмечают, что мужчина был приемным сыном. После гибели брата в зоне СВО он всячески поддерживал мать и помогал ей. Теперь в семье остались лишь отец с инвалидностью и двое сыновей подросткового возраста.

Эта семья просто развалилась в одно мгновение. Это чудовищное стечение обстоятельств, а не образ жизни, — отметила собеседница издания.

Ранее сообщалось, что мать погибших сыновей очень переживала после его смерти первого сына. Местная жительница в разговоре с порталом сообщила, что тело женщины обнаружила бригада, занимающаяся рытьем могил. Ее похоронили 26 августа.

