29 августа 2025 в 14:48

Появилось фото с места взрыва в тульской многоэтажке

Девушка пострадала при взрыве гранаты в многоэтажке в Туле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Девушка пострадала при взрыве гранаты в многоэтажке в Туле, пишет Telegram-канал SHOT. На опубликованных кадрах видно, как пострадавшую заносят в машину скорой помощи.

Отмечается, что у нее осколочные ранения. На месте работают экстренные службы.

Взрыв в жилом доме на улице Кутузова в Туле произошел днем 29 августа. По предварительным данным, неизвестный взорвал гранату.

Ранее в Туве после взрыва неизвестного устройства погиб 14-летний подросток. Опасный предмет он нашел неподалеку от села Сукпак. Еще один мальчик 13 лет получил множественные ранения. Он госпитализирован, обстоятельства трагедии проверяют следователи и прокуратура.

До этого мощный взрыв прогремел в трехкомнатной квартире в Санкт-Петербурге, один человек погиб. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Стойкости, возможно, там взорвался газ. Журналисты утверждают, что в результате инцидента также пострадал один человек. Пламя объяло квартиру площадью 50 квадратных метров. На ликвидацию огня было брошено 28 спасателей и семь единиц техники.

Тула
взрывы
гранаты
пострадавшие
