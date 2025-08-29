День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
29 августа 2025 в 14:43

Неизвестный с помощью гранаты подорвал многоэтажку в Туле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В пятницу, 29 августа, произошел взрыв в жилом доме на улице Кутузова в Туле, сообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, неизвестный взорвал гранату.

Отмечается, что пострадала девушка, которая стояла рядом с местом происшествия. Она получила осколочные ранения, сказано в публикации. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее в Новороссийске произошел взрыв в жилом доме. После этого в пятиэтажке на Анапском шоссе загорелись три квартиры. При этом в соцсетях жители пожаловались, что сотрудники МЧС долго добирались на место ЧП, хотя их часть находилась на соседней улице.

До этого мощный взрыв раздался в пятиэтажном доме в городе Ершове Саратовской области. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, взрыв случился на пятом этаже. По данным МЧС, причиной оказалась утечка газа. В результате были повреждены несколько квартир, у дома снесло крышу. В итоге были разрушены три квартиры.

Кроме того взрыв газа произошел на последнем этаже в пятиэтажном жилом доме в городе Серове Свердловской области. По предварительным данным, четыре человека пострадали. По факту ЧП следователи начали проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан».

Тула
происшествия
взрывы
гранаты
