Взрыв и пожар произошли в пятиэтажном доме в Новороссийске

В Новороссийске произошел взрыв в жилом доме, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». Отмечается, что после этого в пятиэтажке на Анапском шоссе загорелись три квартиры.

Спасательные службы уже потушили пожар. При этом в соцсетях жители пожаловались, что сотрудники МЧС долго добирались на место ЧП, хотя их часть находилась на соседней улице. Шоссе, где случился взрыв, временно перекрыто.

Ранее стало известно, что один человек погиб и еще один получил травмы в результате взрыва газа в двухэтажном доме в Новосибирской области. Пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести. Взрывная волна полностью уничтожила квартиру на втором этаже, стены здания выбило, обломки разбросало по окрестности.

До этого мощный взрыв раздался в пятиэтажном доме в городе Ершове Саратовской области. Судя по кадрам, сделанным очевидцами, взрыв случился на пятом этаже. По данным МЧС, причиной оказалась утечка газа. В результате были повреждены несколько квартир, у дома снесло крышу. В итоге были разрушены три квартиры.