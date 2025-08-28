Подросток из Тывы погиб после взрыва неизвестного предмета

В Тыве после взрыва неизвестного устройства погиб 14-летний подросток, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Опасный предмет он нашел неподалеку от села Сукпак.

Еще один мальчик 13 лет получил множественные ранения. Он госпитализирован, обстоятельства трагедии проверяют следователи и прокуратура.

Ранее стало известно, что в Дагестане ищут 17-летнюю девушку, которая утонула в реке. Она упала в реку Терек в Кизляре утром 26 августа. Для ее поисков перекрыли течение, чтобы упал уровень воды и тело девушки можно было легче найти. На поиски погибшей сразу же бросились местные жители, которые своими силами прочесывают реку.

В Московской области врачи спасли 16-летнего подростка с серьезным ранением руки. Юноша получил повреждение в момент, когда неудачно вытащил нож из дерева. Результаты обследования выявили у молодого человека повреждения шести сухожилий на трех пальцах кисти. Для сохранения двигательной функции хирурги выполнили иссечение нежизнеспособных тканей с последующим сшиванием сухожилий. Это позволило полностью восстановить анатомическую целостность.