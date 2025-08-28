День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 14:05

Подросток из Тывы погиб после взрыва неизвестного предмета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Тыве после взрыва неизвестного устройства погиб 14-летний подросток, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Опасный предмет он нашел неподалеку от села Сукпак.

Еще один мальчик 13 лет получил множественные ранения. Он госпитализирован, обстоятельства трагедии проверяют следователи и прокуратура.

Ранее стало известно, что в Дагестане ищут 17-летнюю девушку, которая утонула в реке. Она упала в реку Терек в Кизляре утром 26 августа. Для ее поисков перекрыли течение, чтобы упал уровень воды и тело девушки можно было легче найти. На поиски погибшей сразу же бросились местные жители, которые своими силами прочесывают реку.

В Московской области врачи спасли 16-летнего подростка с серьезным ранением руки. Юноша получил повреждение в момент, когда неудачно вытащил нож из дерева. Результаты обследования выявили у молодого человека повреждения шести сухожилий на трех пальцах кисти. Для сохранения двигательной функции хирурги выполнили иссечение нежизнеспособных тканей с последующим сшиванием сухожилий. Это позволило полностью восстановить анатомическую целостность.

взрывы
подростки
погибшие
Тыва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Альпинист оценил поведение напарника, оставившего Наговицыну в горах одну
В подмосковном Фрязино загорелся КамАЗ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Рабочий из Бурятии едва не погиб, попав под колеса своего же трактора
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.