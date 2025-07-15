Подмосковные врачи спасли руку подростка, случайно ранившего себя ножом

В Московской области врачи спасли руку 16-летнего подростка с серьезным ранением руки, пишут «Вести Подмосковья» со ссылкой на региональный Минздрав. Юноша получил повреждение в момент, когда неудачно вытащил нож из дерева.

Результаты обследования выявили у молодого человека повреждения шести сухожилий на трех пальцах кисти. Для сохранения двигательной функции хирурги выполнили иссечение нежизнеспособных тканей с последующим сшиванием сухожилий. Это позволило полностью восстановить анатомическую целостность.

После успешной четырехчасовой операции юный пациент приступил к реабилитации уже на следующий день, постепенно восстанавливая подвижность кисти. В настоящее время подросток выписан из больницы и продолжает лечение амбулаторно, включая курс физиотерапии.

В Видном врачи спасли годовалого ребенка, который выпил жидкость для розжига. Родители заподозрили неладное из-за странного запаха, исходившего от малыша.