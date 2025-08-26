В Петербурге погиб один человек в результате мощного взрыва

В Петербурге погиб один человек в результате мощного взрыва

Мощный взрыв прогремел в трехкомнатной квартире в Санкт-Петербурге, один человек погиб, передает РЕН ТВ. По предварительным данным, инцидент произошел на улице Стойкости, возможно, там взорвался газ.

Журналисты утверждают, что в результате инцидента также пострадал один человек. По данным МЧС, пламя объяло квартиру площадью 50 кв. метров. На ликвидацию огня брошено 28 спасателей и семь единиц техники. Сотрудники экстренного ведомства продолжают тушить пожар, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее в Крыму загорелась сухая трава, в результате огонь перекинулся на хозяйственные постройки в СНТ «Росинка». Отмечается, что пламя не нанесло урона жилым домам. Для тушения пожара были привлечены 163 специалиста и 44 единицы техники. Для ликвидации возгорания авиация за 16 раз сбросила 48 тонн воды.

Также лесной пожар начался на территории села Варваровка под Анапой. По данным на утро 26 августа, огонь охватил площадь в 11,2 га. В ликвидации приняли участие 37 единиц техники и более 100 человек.