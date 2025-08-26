Мощный природный пожар охватил СНТ в одном регионе России МЧС сообщило о пожаре в крымском СНТ из-за природного возгорания

В Крыму загорелась сухая трава, в результате огонь перекинулся на хозяйственные постройки в СНТ «Росинка», сообщили в Telegram-канале МЧС России. Отмечается, что пламя не нанесло урона жилым домам.

Пожар с сухой растительности частично перешел на хозпостройки в СНТ «Росинка». Жилые дома не пострадали, — пояснили в МЧС.

Для тушения пожара были привлечены 163 специалиста и 44 единицы техники. Для ликвидации возгорания авиация за 16 раз сбросила 48 тонн воды.

Ранее лесной пожар начался на территории села Варваровка под Анапой. По данным на утро 26 августа, огонь охватил площадь в 11,2 га. В ликвидации участвовали 37 единиц техники и более 100 человек: представители МЧС России, «Кубань-СПАСа», МБУ «Служба спасения», Анапского районного казачьего общества, управления гражданской обороны и защиты населения и других служб.

Также два человека пострадали при пожаре на сухогрузе в Анадырском морском порту. Судно перевозило бензин. Пострадавшими стали капитан корабля и практикант, причины возгорания выясняются.