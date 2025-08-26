День знаний — 2025
26 августа 2025 в 14:22

Под Анапой бушует лесной пожар

Лесной пожар охватил 11,2 га под Анапой

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лесной пожар начался на территории села Варваровка под Анапой, сообщила пресс-служба мэрии российского города-курорта в Telegram-канале. По данным на утро 26 августа, огонь охватил площадь в 11,2 га.

Тушение осложняет сложная гористая местность, но работы активно продолжаются, — добавили там.

В ликвидации участвуют 37 единиц техники и более 100 человек: представители МЧС России, «Кубань-СПАСа», МБУ «Служба спасения», Анапского районного казачьего общества, управления гражданской обороны и защиты населения и других служб. Помогает в тушении и вертолет.

Ранее в Татарстане мужчина едва не сгорел заживо после того, как уронил на себя сигарету. В момент инцидента он сидел на лавочке вместе с другим мужчиной. Сидевший рядом пытался потушить мужчину, хлопая по нему рукой, но безрезультатно. На помощь пострадавшему прибежал другой очевидец с одеялом, который смог сбить пламя.

До этого из Государственного концертного зала «Башкортостан» в Уфе эвакуировали 500 человек после срабатывания пожарной сигнализации. Специалисты обследовали помещения, но признаков возгорания не обнаружили. Среди эвакуированных было 150 детей.

МЧС
Анапа
происшествия
пожары
