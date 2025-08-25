Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 13:54

Россиянин присел на лавочку, загорелся и попал на видео

В Татарстане мужчина уронил на себя сигарету и загорелся

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В Татарстане мужчина едва не сгорел заживо после того, как уронил на себя сигарету, передает РЕН ТВ. В момент инцидента он сидел на лавочке вместе с другим мужчиной.

На опубликованных кадрах видно, как пламя охватывает руку потерпевшего, после чего перешло на туловище. Сидевший рядом пытался потушить мужчину, хлопая по нему рукой, но безрезультатно.

На помощь пострадавшему прибежал другой очевидец с одеялом, который смог сбить пламя и попросил прохожих вызвать скорую помощь. О состоянии пострадавшего в настоящий момент информации не поступало.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали при пожаре на сухогрузе «Онемен» в Анадырском морском порту. Один из раненых находится в тяжелом состоянии. Отмечалось, что судно перевозило бензин. Пострадавшими оказались капитан корабля и практикант.

До этого сообщалось, что огнеборцы потушили пожар на складе Куядинского рынка в Махачкале. Как отметил начальник местного управления ГО и ЧС Рабадан Магомедов, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Россия
Татарстан
пожары
возгорания
