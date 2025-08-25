Россиянин присел на лавочку, загорелся и попал на видео

Россиянин присел на лавочку, загорелся и попал на видео В Татарстане мужчина уронил на себя сигарету и загорелся

В Татарстане мужчина едва не сгорел заживо после того, как уронил на себя сигарету, передает РЕН ТВ. В момент инцидента он сидел на лавочке вместе с другим мужчиной.

На опубликованных кадрах видно, как пламя охватывает руку потерпевшего, после чего перешло на туловище. Сидевший рядом пытался потушить мужчину, хлопая по нему рукой, но безрезультатно.

На помощь пострадавшему прибежал другой очевидец с одеялом, который смог сбить пламя и попросил прохожих вызвать скорую помощь. О состоянии пострадавшего в настоящий момент информации не поступало.

