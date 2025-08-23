Пожар на рынке в Махачкале потушили

Огнеборцы потушили пожар на складе Куядинского рынка в Махачкале, сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации. Как отметил начальник управления ГО и ЧС Рабадан Магомедов, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Горела сухая трава, и огонь впоследствии перешел на подсобное помещение, — подчеркнул он.

Отмечается, что благодаря оперативной работе пожарных возгорание удалось успешно ликвидировать. По словам Магомедова, обошлось без жертв и пострадавших. Куядинский рынок считается одним из самых крупных в Дагестане, где представлены как местные производители, так и импортные товары.

