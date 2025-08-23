Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 15:05

Пожар на рынке в Махачкале потушили

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Огнеборцы потушили пожар на складе Куядинского рынка в Махачкале, сообщается в официальном Telegram-канале городской администрации. Как отметил начальник управления ГО и ЧС Рабадан Магомедов, площадь возгорания составила 300 квадратных метров.

Горела сухая трава, и огонь впоследствии перешел на подсобное помещение, — подчеркнул он.

Отмечается, что благодаря оперативной работе пожарных возгорание удалось успешно ликвидировать. По словам Магомедова, обошлось без жертв и пострадавших. Куядинский рынок считается одним из самых крупных в Дагестане, где представлены как местные производители, так и импортные товары.

Ранее из государственного концертного зала «Башкортостан» в Уфе эвакуировали 500 человек после срабатывания пожарной сигнализации. Специалисты обследовали помещения, но признаков возгорания не обнаружили. Среди эвакуированных было 150 детей. Пострадавших в ходе инцидента нет.

До этого пожар произошел в одной из квартир в Ярославле из-за сломанного холодильника. Огонь охватил площадь 16 квадратных метров. Газодымозащитная служба вывела на улицу одного жильца. Никто не пострадал. В МЧС напомнили о важности использования исправных бытовых приборов и установки пожарного извещателя.

пожары
рынки
Махачкала
Дагестан
