22 августа 2025 в 10:47

Неисправный холодильник вспыхнул в квартире жилой многоэтажки

Холодильник стал причиной пожара в многоквартирном доме в Ярославле

Фото: t.me/mchs_official*

Пожар произошел в одной из квартир на улице Центральной в Ярославле, сообщили в пресс-службе МЧС России. По информации ведомства, огонь охватил площадь 16 квадратных метров. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП — через четыре минуты после поступления вызова.

Причиной возгорания стал холодильник, — уточнили спасатели.

По их словам, газодымозащитная служба вывела на улицу одного жильца. Никто не пострадал. В МЧС напомнили о важности использования исправных бытовых приборов и установки пожарного извещателя. Кроме того, необходимо регулярно проверять проводку, а ремонт бытовой техники следует доверять только профессионалам, резюмировали в министерстве.

Ранее в Санкт-Петербурге недалеко от моста Ломоносова на набережной Фонтанки загорелся прогулочный катер. По предварительным данным, пламя объяло ретрокатер «Эдвард», стилизованный под английские прогулочные суда и рассчитанный на восемь пассажиров.

До этого мужчина из города Балахна в Нижегородской области уснул с непотушенной сигаретой во рту, в результате чего случился пожар. Огонь охватил восемь квартир и нанес ущерб на 19,5 млн рублей. Суд признал нижегородца виновным в уничтожении чужого имущества в особо крупном размере.

