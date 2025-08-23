Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 14:32

Из концертного зала в российском регионе эвакуировали 500 человек

Из ГКЗ «Башкортостан» в Уфе эвакуировали 500 человек

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Уфе в субботу, 23 августа, произошла эвакуация государственного концертного зала «Башкортостан» после срабатывания пожарной сигнализации, сообщили в МЧС республики. Пожарные провели обследование помещений, но признаков возгорания не обнаружили. Из здания вывели 500 человек.

Пожарные МЧС России обследовали помещения здания. Горения не обнаружено, — говорится в сообщении.

Среди эвакуированных было 150 детей. Пострадавших в ходе инцидента нет. Специалисты выясняют причины ложного срабатывания сигнализации.

Ранее пожарные локализовали возгорание на птицефабрике в поселке Рощино Челябинской области. Огонь успел охватить семь тысяч квадратных метров, к его тушению привлекались 46 спасателей и 12 единиц техники МЧС. Из здания самостоятельно эвакуировались пять рабочих.

До этого в поселке городского типа Успенка Лутугинского района ЛНР произошел крупный пожар в частном жилом доме, унесший жизни шести человек. Среди погибших оказались два мальчика в возрасте 10 и 11 лет. Огнеборцы обнаружили тела погибших в процессе тушения.

