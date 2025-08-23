Переговоры Путина и Трампа на Аляске
23 августа 2025 в 12:37

Пожарные локализовали возгорание на птицефабрике под Челябинском

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожарные локализовали возгорание на птицефабрике в поселке Рощино Челябинской области, сообщили в МЧС России. Пламя удалось зафиксировать на площади в семь тысяч квадратных километров.

Пожар локализован на площади 7 тыс. кв. метров, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, на месте работают 46 сотрудников МЧС и 12 единиц техники. В момент возгорания из здания самостоятельно эвакуировались пять рабочих птицефабрики.

Ранее в поселке городского типа Успенка в Луганской Народной Республике произошел крупный пожар в частном доме, унесший жизни шести человек. Среди погибших оказались два несовершеннолетних мальчика 10 и 11 лет. Огнеборцы обнаружили тела погибших в процессе тушения возгорания. В настоящее время дознаватель МЧС устанавливает точные причины трагедии.

До этого в Ярославле произошел бытовой пожар в многоквартирном доме на улице Центральной. Огонь охватил 16 квадратных метров жилой площади. Спасатели прибыли на место через четыре минуты после поступления вызова и эвакуировали одного жильца с помощью газодымозащитной службы. Пострадавших не было.

Челябинская область
пожары
происшествия
МЧС
