Найдено объяснение обнаруженной в подмосковном лесу ловушке с гранатами Криминалист Игнатов: гранаты в подмосковном лесу могли быть предупреждением

Растяжка с гранатами в Подмосковье могла служить предупреждением некому местному жителю, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, те, кто установил ловушку, могли пытаться напугать частого посетителя леса в Солнечногорске.

Надо иметь специальные знания и навыки, как поставить растяжку, чтобы она сработала в необходимый момент. Может быть, кто-то решил пошутить, может, решил кого-то предупредить — сейчас учебная граната, а завтра боевая. Может, кто-то решил кого-то напугать. Если это все же окажется боевая граната, значит, кого-то решили убрать, зная, что этот человек гуляет по этой тропинке, — сказал Игнатов.

Он добавил, что страна переживает непростые времена из-за открытых боевых действий. По словам криминалиста, появилось много врагов, о которых нужно помнить и быть бдительными. Игнатов призвал следить за новыми соседями и обращаться в правоохранительные органы при малейших подозрениях.

Ранее стало известно, что в лесу Солнечногорска была найдена растяжка с противопехотной гранатой, установленная неизвестными. Ловушка была вовремя обнаружена, поэтому обошлось без жертв.