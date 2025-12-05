ТИЭФ'25
05 декабря 2025 в 12:11

ДТП с участием микроавтобуса и грузовика привело к смерти мужчины

В Новосибирской области водитель Ford погиб после столкновения с грузовиком MAN

Фото: t.me/gibddnso
В Новосибирской области 39-летний водитель Ford Transit погиб после лобового столкновения с грузовиком MAN, за рулем которого находился 45-летний мужчина, пишет «МК в Новосибирске» со ссылкой на Госавтоинспекцию. ДТП произошло в Искитимском районе.

Автомобили столкнулись на 53-м километре федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт». По предварительным данным, микроавтобус следовал из Новосибирска в сторону Барнаула. Водитель автомобиля выехал на встречную полосу, по которой двигался грузовик.

Мужчина за рулем Ford скончался на месте от полученных травм, а его пассажира экстренно доставили в медицинское учреждение. Водителя грузовика также госпитализировали.

Ранее на въезде в столицу Ингушетии, город Магас, произошло ДТП с участием легкового автомобиля «Нива» и микроавтобуса «Газель», который перевозил школьников. Погибших нет, число пострадавших достигло пяти.

До этого массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло в селе Ознобишино в Новой Москве. Два человека пострадали.

