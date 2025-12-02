Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 декабря 2025 в 14:36

ДТП парализовало движение в Новой Москве

В Новой Москве столкнулись пять автомашин

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Массовое ДТП с участием пяти автомобилей произошло в селе Ознобишино в Новой Москве, вызвав трудности в движении, сообщили ТАСС в оперативных службах. Два человека пострадали.

По предварительным данным, произошло столкновение пяти транспортных средств, двое пострадали, — сказали в пресс-службе.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. При этом Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что на Варшавском шоссе столкнулись КамАЗ и несколько легковых машин. Предположительно, водитель большегруза не справился с управлением.

Ранее в Свердловской области произошло смертельное ДТП с участием пассажирского автобуса, в результате столкновения с которым погибли две молодые девушки — водитель и пассажир легкового автомобиля Kia. Обеим было 23 года.

До этого около «Москва-Сити» произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали ребенок и трое взрослых. По данным источника, троих человек с различными травмами госпитализировали. ДТП произошло в районе дома № 26 на Кутузовском проспекте.

Также сообщалось о крупной автомобильной аварии в Подмосковье, где легковушка столкнулась со школьным автобусом. ДТП произошло на Пятницком шоссе в районе деревни Брехово.

