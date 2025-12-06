ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 07:36

В Ленинградской области объявили опасность атаки беспилотников ВСУ

Дрозденко: опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленобласти

Опасность атаки БПЛА объявлена в воздушном пространстве Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале. По его словам, в регионе возможно понижение скорости мобильного интернета.

Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Возможно понижение скорости мобильного интернета, — написал Дрозденко.

Ранее Минобороны России сообщало, что силы ПВО за ночь с 5 на 6 декабря ликвидировали и перехватили 116 украинских беспилотников над российскими регионами России. По данным ведомства, больше всего вражеских БПЛА уничтожили над территориями Рязанской и Воронежской областей — 29 и 27 дронов соответственно. 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.

По данным ведомства, силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили по три украинских беспилотника над территорией Курской и Липецкой областей. Еще два БПЛА уничтожили над Тамбовской областью, по одному — над территориями Тульской и Орловской областей.

