Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 декабря 2025 года

Какой сегодня день? 7 декабря слушают песни группы «ДДТ», извиняются перед рокером Ромой Зверем, что им надо бежать, пишут друг другу письма, потом отдаются сну и изучают фокусы. А еще некоторые сегодня читают о чуде голодания, о котором рассказал пропагандист ЗОЖ из США Пол Брэгг. Верующие в этот день просят покровительства для их брачного союза, молятся, чтобы встретить хорошего жениха или невесту. Также 7 декабря планируют поездку на Ниагарский водопад.

Памятные даты и исторические события 7 декабря

7 декабря мир восхваляет сотрудников гражданской авиации. Сегодняшний праздник для тех, кто поднимает нас в небо. Эта дата, учрежденная в 1992 году, напоминает, что авиация — это не просто самолеты, а нервная система глобализации. Она превращает Землю в единое пространство, где расстояние измеряется часами, а не километрами, доставляя не только пассажиров и грузы, но и надежду в виде гуманитарной помощи в самые отдаленные уголки планеты. Сердцем этой слаженной системы служит Международная организация гражданской авиации (ИКАО), создающая единые правила для безопасного и стремительного движения в небесах.

Какие праздники отмечают 7 декабря еще? Для граждан России сегодня День сетевика. Это важный день для миллионов людей, чей бизнес построен на сетевом маркетинге и прямых продажах. По последним данным, индустрия объединяет огромное сообщество — более 3,5 миллиона человек в России и около 5,5 миллиона на всем постсоветском пространстве. Среди них есть как гуру, для которых это философия жизни, так и новички, делающие первые шаги. Этот день стал не просто датой, а возможностью для обмена опытом, поиска новых идей и укрепления деловых связей в динамичной сфере, где главный капитал — люди и их контакты.

7 декабря — какой сегодня праздник отмечают в России и мире Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Необычные праздники и интересные факты

7 декабря — День написания писем. Это шанс возродить утраченную магию живого общения, отложив телефон в сторону. Представьте, какую искреннюю радость вызовет у близкого человека конверт с вашим почерком среди счетов за коммуналку и рекламных листовок. В нем — не просто текст, а частичка души, тепло и внимание, которые не передать смайликом. Опишите простые события дня, поделитесь мыслями, вложите фото — создайте на бумаге маленькую личную историю. Это не ностальгия, а осознанный ритуал, углубляющий связь и делающий память осязаемой. Прекрасный повод взять ручку и отправить кому-то настоящее бумажное чудо.

Еще один необычный праздник сегодня — День любителей поспать. Это идеальный повод никуда не спешить. Но не стоит превращать его в марафон сна. Сомнологи предупреждают: превышать свою обычную норму более чем на два часа вредно. Иначе собственные биологические часы собьются с ритма, и вместо отдыха следующей ночью вас ждет борьба с бессонницей. Наслаждайтесь отдыхом с умом, чтобы не навредить себе. Ну что, все под одеяло!

Церковные и религиозные праздники сегодня

Какой сегодня день в мире религии? 7 декабря отмечается народный праздник Катерина Санница, приуроченный к церковному дню памяти святой великомученицы Екатерины Александрийской.

Святая Екатерина почитается как покровительница невест и брака. К ней традиционно обращаются с молитвами о даровании хорошего жениха или невесты, о благополучии в семейной жизни, а также о помощи во время трудных родов.

Какие праздники отмечают 7 декабря Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Именины и дни ангела сегодня

7 декабря — большой день для именинников. По православному календарю в этот день почитают святую Екатерину, а также отмечают свои именины сегодня Александры, Алексеи, Григории, Евгении, Иваны, Корнилии, Марки и Михаилы. Католическая церковь также празднует день этой великомученицы, а еще чествует святых Амвросия и Мария. Так что в 7-й декабрьский день много поводов для поздравлений!

Этот день в истории: что произошло 7 декабря

Первыми великую силу Ниагарского водопада оценили коренные жители Америки, но для западного мира это чудо открыл французский священник Луи Энепин. 7 декабря 1678 года он был так потрясен его грандиозностью, что по возвращении во Францию опубликовал книгу «Новое открытие», ставшую первым «путеводителем» и магнитом для исследователей.

Настоящий туристический бум начался в XIX веке с развитием железных дорог. А модную традицию ездить сюда в свадебное путешествие, по легенде, завел в 1804 году младший брат Наполеона, Жером Бонапарт, привезший сюда свою американскую невесту. Так Ниагара превратилась из дикого природного феномена в мировую достопримечательность для романтиков и искателей приключений.

Что случилось сегодня, 7 декабря Фото: Carsten Leuzinger/imageBROKER.com/Global Look Press

Что отмечают сегодня в мире? 293 года назад Лондон, уже блиставший как театральная мекка, обогатился новой жемчужиной — на площади Ковент-Гарден открылся драматический театр, взявший ее имя. Хотя изначально он задумывался для постановок пьес, судьба уготовила ему иное будущее. Уже через два года на его сцене впервые прозвучала опера — произведение композитора Георга Генделя, положившее начало новой эпохе. Со временем Королевский театр в Ковент-Гардене полностью посвятил себя оперному искусству, став главной музыкальной сценой Великобритании и одним из самых знаменитых театров мира.

Кто умер и родился 7 декабря

Французский иллюзионист Жан Эжен Робер-Уден, родившийся 7 декабря 1805 года, навсегда изменил мир иллюзии. Часовщик по первому ремеслу, он превратил фокусы из балаганного развлечения в высокое театральное искусство, заслужив титул «отца современных магов». Его влияние было столь велико, что даже псевдоним легендарного Гарри Гудини (от «Уден») был данью уважения ему, хотя позже американец написал критическую книгу о своем бывшем кумире.

Известному американскому актеру Патрику Фабиану сегодня исполняется 61 год. Мировую известность он получил благодаря блестящему исполнению роли безупречного адвоката Говарда Хэмлина в сериале «Лучше звоните Солу». Среди других его заметных работ — полнометражные фильмы «Конец игры» и «Свинья».

Кто родился сегодня, 7 декабря Фото: Production Company/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сегодня свое 48-летие отмечает музыкант Рома Зверь. Лидер группы «Звери» помимо создания хитов иногда снимался в кино — например, в фильмах «Лето» и «Все, что тебя касается». Он остается одним из самых узнаваемых голосов российского рока.

7 декабря 1985 года скончался в возрасте 90 лет Роберт Грейвс — классик британской литературы. Автор более 140 работ, он прославился историческим романом «Я, Клавдий» и мифологическим исследованием «Белая богиня». Его произведения прославились энциклопедической эрудицией.

49 лет назад умер американский пионер здорового образа жизни, писатель и популяризатор натуропатии Пол Брэгг. Культовый статус в СССР Пол Брэгг приобрел именно после выхода на русском языке его главного бестселлера — «Чудо голодания». Огромный для того времени тираж в 200 тысяч экземпляров, выпущенный в 1990 году, сделал его книгу настольной для миллионов советских людей, увлеченных идеями естественного оздоровления. Это издание открыло для целой страны радикально новый взгляд на питание и возможности организма.

В этот день 2014 года не стало Игоря Доценко, легендарного рок-барабанщик, игравшего в группах «Синяя птица», «ДДТ» и «Чиж & Co». Ему был 61 год. Он умер после тяжелой борьбы с онкологическим заболеванием. Его ритм стал неотъемлемой частью звучания отечественного рока.