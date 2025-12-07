Приметы 7 декабря — Катерина Санница: день невест и гаданий

Верующие в конце первой декабрьской недели вспоминают великомученицу Екатерину Александрийскую. В народе этот день получил название Катерина Санница, или Катеринин день. Святая считается покровительницей брака, невест, легких родов. В народе это был женский праздник, с которого начинались громкие гулянья на санях. Этот день был последним, когда можно было гадать и проводить обряды, не нарушая строгостей Рождественского поста.

Погодные приметы на Катерину Санницу, 7 декабря

Если на Екатерину стоит ясный день и мороз, это предвещало морозную, но солнечную зиму. А также сулило хороший урожай в будущем году.

Говорили: «Какова Катерина — такова и зима». А еще верили, что погода на Екатерину показывает, какой будет погода на Варварин день (17 декабря) и на Николу Зимнего (19 декабря).

Снег, выпавший на Катерину, предвещал, что зима будет снежной и обильной.

Ясное и чистое ночное небо с обилием звезд — к морозной зиме и снежной погоде.

Туман или сырость сулили скорую оттепель и мягкую зиму.

Приметы о зверях и птицах на Катерину Санницу, 7 декабря

Лошади жадно едят сено — жди скорого похолодания.

Вороны сидят на нижних ветвях деревьев — жди сильный ветер или снегопад. А если птицы начали долго ходить по дорогам — к потеплению.

Гадания и гулянья: что можно делать на Катерину Санницу, 7 декабря

Молодежь и семьи с детьми выезжали на первую праздничную прогулку на санях. Первый выезд старались сделать особенно веселым и шумным, «прокатить зиму». Существовал обряд «катать Катерину» — молодые парни и девушки катались вместе.

Девушки проводили обряды и гадания на будущего жениха. Например, отламывали ветку яблони и ставили в воду: если она зацветет к Рождеству, девушка скоро выйдет замуж.

Святой великомученице Екатерине, считавшейся покровительницей невест и помощницей в родах, молились о хорошем женихе, счастливом браке и семейном благополучии.

Парни и девушки собирались в одной избе, пели песни, играли в игры, знакомились. Это был один из главных дней для зимних свадебных смотрин.

Никакого одиночества! Что нельзя делать на Катерину Санницу, 7 декабря

Сидеть дома в одиночестве. Считалось, что если девушка не выйдет на гулянья и не погадает, она может пропустить свою судьбу или весь следующий год просидеть в девках.

Как и в другие значимые дни, шить, прясть, ткать, рубить дрова было нежелательно. Особенно строгий запрет был на прядение и вязание — это могло «запутать» судьбу.

Ссориться и ругаться во время катаний. Такая ссора могла навлечь раздоры на всю зиму.

Отказывать в угощении. Дом, в который на Екатерину не пускали гостей или где были скупы на угощение, рисковал остаться без радости и достатка.

Подавать милостыню, не глядя в лицо просящему. Считалось, что в этот день по земле ходит сама святая Екатерина и нужно быть внимательным к нуждающимся.

