ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 00:05

Приметы 7 декабря — Катерина Санница: день невест и гаданий

Приметы 7 декабря Приметы 7 декабря Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Верующие в конце первой декабрьской недели вспоминают великомученицу Екатерину Александрийскую. В народе этот день получил название Катерина Санница, или Катеринин день. Святая считается покровительницей брака, невест, легких родов. В народе это был женский праздник, с которого начинались громкие гулянья на санях. Этот день был последним, когда можно было гадать и проводить обряды, не нарушая строгостей Рождественского поста.

Погодные приметы на Катерину Санницу, 7 декабря

  • Если на Екатерину стоит ясный день и мороз, это предвещало морозную, но солнечную зиму. А также сулило хороший урожай в будущем году.

  • Говорили: «Какова Катерина — такова и зима». А еще верили, что погода на Екатерину показывает, какой будет погода на Варварин день (17 декабря) и на Николу Зимнего (19 декабря).

  • Снег, выпавший на Катерину, предвещал, что зима будет снежной и обильной.

  • Ясное и чистое ночное небо с обилием звезд — к морозной зиме и снежной погоде.

  • Туман или сырость сулили скорую оттепель и мягкую зиму.

Погодные приметы 7 декабря Погодные приметы 7 декабря Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах на Катерину Санницу, 7 декабря

  • Лошади жадно едят сено — жди скорого похолодания.

  • Вороны сидят на нижних ветвях деревьев — жди сильный ветер или снегопад. А если птицы начали долго ходить по дорогам — к потеплению.

Гадания и гулянья: что можно делать на Катерину Санницу, 7 декабря

Молодежь и семьи с детьми выезжали на первую праздничную прогулку на санях. Первый выезд старались сделать особенно веселым и шумным, «прокатить зиму». Существовал обряд «катать Катерину» — молодые парни и девушки катались вместе.

Девушки проводили обряды и гадания на будущего жениха. Например, отламывали ветку яблони и ставили в воду: если она зацветет к Рождеству, девушка скоро выйдет замуж.

Святой великомученице Екатерине, считавшейся покровительницей невест и помощницей в родах, молились о хорошем женихе, счастливом браке и семейном благополучии.

Парни и девушки собирались в одной избе, пели песни, играли в игры, знакомились. Это был один из главных дней для зимних свадебных смотрин.

Никакого одиночества! Что нельзя делать на Катерину Санницу, 7 декабря

  • Сидеть дома в одиночестве. Считалось, что если девушка не выйдет на гулянья и не погадает, она может пропустить свою судьбу или весь следующий год просидеть в девках.

  • Как и в другие значимые дни, шить, прясть, ткать, рубить дрова было нежелательно. Особенно строгий запрет был на прядение и вязание — это могло «запутать» судьбу.

  • Ссориться и ругаться во время катаний. Такая ссора могла навлечь раздоры на всю зиму.

  • Отказывать в угощении. Дом, в который на Екатерину не пускали гостей или где были скупы на угощение, рисковал остаться без радости и достатка.

  • Подавать милостыню, не глядя в лицо просящему. Считалось, что в этот день по земле ходит сама святая Екатерина и нужно быть внимательным к нуждающимся.

Что подарить на Новый год детям? Почерпните идеи в нашей статье.

приметы
народные приметы
запреты
обычаи
суеверия
погода
традиции
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько детей и женщина попали в больницу после пожара в Ярославле
Насиловал, уродовал, прятал трупы в тайге: маньяк держал в страхе Сибирь
Мирная жительница Горловки погибла при атаке ВСУ
Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 декабря 2025 года
Приметы 7 декабря — Катерина Санница: день невест и гаданий
«Дом-2» и «Что? Где? Когда?»: составлен список шоу из РФ, купленных Западом
На Западе обрисовали «мрачное будущее» ВСУ
«Ужасающая реальность»: на Западе поразмышляли над украинским конфликтом
В одном российском аэропорту введены ограничения на полеты
В Московской области на шоссе взорвалась «Газель»
«Попытались отмыть»: Цыганова об интервью Долиной
Большунов и Бакуров могут встретиться на одной лыжне в Тюмени
В ФК «Ростов» приняли важное кадровое решение
Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода для москвичей
В Ленобласти обнаружили опасную находку после атаки ВСУ
В унесшей жизни троих человек аварии чудом выжили двое детей
Роналду лично позвонил Трампу ради одного дела
Игорь Николаев впервые за долгое время вышел в свет
Наступление ВС РФ 6 декабря: что происходит в Гуляйполе, Купянске, Северске
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.