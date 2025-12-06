ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 23:49

На Западе обрисовали «мрачное будущее» ВСУ

NYT: ВСУ оказались в мрачной реальности из-за потери Красноармейска

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Реальное положение на Украине усугубилось после перехода Красноармейска под контроль ВС РФ, пишет военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми в The New York Times. ВС России наступают на соседний город — Мирноград (до 2016 года — Димитров), сказано в статье.

Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным, — добавил Кастехельми.

У Киева хватает ресурсов, чтобы удержать линию фронта от полного краха, но «она прогибается», отметил аналитик.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что наступление российских войск на Запорожском направлении может вынудить ВСУ перебросить часть резервов из Донбасса. По его мнению, это способно ускорить полное освобождение ДНР, так как Украина будет вынуждена ослабить свои силы на одном участке для укрепления другого.

До этого бойцы элитного подразделения морской пехоты ВСУ сдались в плен российским войскам под Красноармейском после нескольких дней выживания в окружении. Военнослужащие 38-й бригады были вынуждены питаться крысами после полного истощения запасов продовольствия. В Минобороны РФ не комментировали информацию.

военные
ВСУ
Красноармейск
ВС РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Несколько детей и женщина попали в больницу после пожара в Ярославле
Насиловал, уродовал, прятал трупы в тайге: маньяк держал в страхе Сибирь
Мирная жительница Горловки погибла при атаке ВСУ
Долина впервые вышла на сцену после скандального интервью
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 7 декабря 2025 года
Приметы 7 декабря — Катерина Санница: день невест и гаданий
«Дом-2» и «Что? Где? Когда?»: составлен список шоу из РФ, купленных Западом
На Западе обрисовали «мрачное будущее» ВСУ
«Ужасающая реальность»: на Западе поразмышляли над украинским конфликтом
В одном российском аэропорту введены ограничения на полеты
В Московской области на шоссе взорвалась «Газель»
«Попытались отмыть»: Цыганова об интервью Долиной
Большунов и Бакуров могут встретиться на одной лыжне в Тюмени
В ФК «Ростов» приняли важное кадровое решение
Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода для москвичей
В Ленобласти обнаружили опасную находку после атаки ВСУ
В унесшей жизни троих человек аварии чудом выжили двое детей
Роналду лично позвонил Трампу ради одного дела
Игорь Николаев впервые за долгое время вышел в свет
Наступление ВС РФ 6 декабря: что происходит в Гуляйполе, Купянске, Северске
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.