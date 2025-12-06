Реальное положение на Украине усугубилось после перехода Красноармейска под контроль ВС РФ, пишет военный аналитик финской организации Black Bird Group Эмиль Кастехельми в The New York Times. ВС России наступают на соседний город — Мирноград (до 2016 года — Димитров), сказано в статье.

Будущее Украины выглядит очень, очень мрачным, — добавил Кастехельми.

У Киева хватает ресурсов, чтобы удержать линию фронта от полного краха, но «она прогибается», отметил аналитик.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что наступление российских войск на Запорожском направлении может вынудить ВСУ перебросить часть резервов из Донбасса. По его мнению, это способно ускорить полное освобождение ДНР, так как Украина будет вынуждена ослабить свои силы на одном участке для укрепления другого.

До этого бойцы элитного подразделения морской пехоты ВСУ сдались в плен российским войскам под Красноармейском после нескольких дней выживания в окружении. Военнослужащие 38-й бригады были вынуждены питаться крысами после полного истощения запасов продовольствия. В Минобороны РФ не комментировали информацию.