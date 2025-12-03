Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 14:53

Стало известно, что может приблизить полное освобождение ДНР

Военэксперт Кнутов: наступление ВС РФ под Запорожьем отвлечет резервы ВСУ из ДНР

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Наступление российских войск под Запорожьем может вынудить Вооруженные силы Украины перебросить часть своих резервов из ДНР, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, этот шаг поможет России ускорить полное освобождение Донбасса.

Есть еще над чем нашим военным работать в ДНР, но многое зависит от того, как будет складываться ситуация на других участках. Например, в Гуляйполе. Я не говорю, что мы его полностью зачистим к Новому году. Но если у нас получится развить еще одно направление — Запорожское, то, конечно, полное освобождение Донбасса может пойти быстрее, потому что Украине придется снимать часть войск и перебрасывать на Запорожское направление. И таким образом у нас появятся возможности двигаться быстрее, — поделился Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Красноармейска позволит Вооруженным силам России активизировать продвижение к Славянско-Краматорской агломерации. По его прогнозам, российская армия увеличит темпы наступления, что вызовет обеспокоенность в европейских странах.

ДНР
Донбасс
ВС РФ
ВСУ
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Корстин заявила, что не жалеет о выборе сборной России вместо Франции
«Все меняется»: физиогномист оценил поведение Уиткоффа на переговорах
«Они вредят»: Фицо раскрыл, как проголосует Словакия в ЕС по газу из России
На Западе позабавились над евролидерами, чьи «уши горели» после речи Путина
Презерватив не спас россиянку от беременности
Большинство россиян высказались против отмены новогодних праздников
Корстин рассказала, какие достижения считает главными в своей карьере
Юрист объяснил, когда налоговики могут списывать деньги с вкладов россиян
На Украине внесли ясность о причастных к убийству сына заммэра Харькова
В Италии не смогли договориться о продлении военной помощи Украине
Стало известно о падении интереса к новогодним корпоративам
Голливудский актер заявил, что горд быть русским
В Госдуме ответили, кто должен регулировать проблемы с бездомными животными
Парламент Петербурга поддержал изменения в правилах расселения хрущевок
Юрист предупредил, когда за запуск салютов грозит штраф
Миронов перечислил главные условия для подписания мира с Украиной
Пономарев оценил возможный переход Баринова из «Локомотива» в ЦСКА
Суд принял решение по подозреваемому в убийстве девушки в апарт-отеле
Не просто зять: почему Трамп доверяет Кушнеру самые деликатные вопросы
Стало известно, как укрепляется экономика Ближнего Востока
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой
Общество

4 ингредиента и 10 минут: готовим «Снежную милю» на Новый год — обалденный салат с копченой ноткой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.