Стало известно, что может приблизить полное освобождение ДНР

Наступление российских войск под Запорожьем может вынудить Вооруженные силы Украины перебросить часть своих резервов из ДНР, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, этот шаг поможет России ускорить полное освобождение Донбасса.

Есть еще над чем нашим военным работать в ДНР, но многое зависит от того, как будет складываться ситуация на других участках. Например, в Гуляйполе. Я не говорю, что мы его полностью зачистим к Новому году. Но если у нас получится развить еще одно направление — Запорожское, то, конечно, полное освобождение Донбасса может пойти быстрее, потому что Украине придется снимать часть войск и перебрасывать на Запорожское направление. И таким образом у нас появятся возможности двигаться быстрее, — поделился Кнутов.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что освобождение Красноармейска позволит Вооруженным силам России активизировать продвижение к Славянско-Краматорской агломерации. По его прогнозам, российская армия увеличит темпы наступления, что вызовет обеспокоенность в европейских странах.