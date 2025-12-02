Освобождение Красноармейска предоставит Вооруженным силам России возможность продвижения к Славяно-Краматорской агломерации, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, российская армия ускорит темпы наступления, вызывая недовольство в европейских странах.

Несомненно, освобождение Красноармейска и Волчанска — это знаковое событие этого года. Освобождено сразу два города. Если брать Красноармейск, где бои были достаточно долгие, он открывает западные ворота на последнюю агломерацию — Славяно-Краматорскую, хотя на других участках тоже бои идут. ВС РФ зашли в Константиновку, дальше на Дружковку. И хотя говорят, что это займет долгое время, но если так будет продолжаться, я думаю, что это займет гораздо меньше, нежели было раньше, — поделился Дандыкин.

Он подчеркнул, что освобождение Волчанска открывает путь к расширению зоны безопасности в Харьковской области. По мнению военэксперта, дальнейшее продвижение приведет к Изюму и Балаклее — городам, которые ВС РФ покинули осенью 2022 года. Дандыкин указал, что это вызывает сильное раздражение у Европы и вдохновляет тех, кто поддерживает российских бойцов на передовой.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин посетил штаб Объединенной группировки войск с рабочим визитом. По его словам, верховный главнокомандующий узнал от начальника Генштаба Валерия Герасимова об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области.