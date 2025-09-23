Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 12:00

«Одноклассники» узнали, какие хобби наиболее популярны у россиян

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Социальная сеть «Одноклассники» в новом исследовании выяснила, что более половины жителей крупных городов России (54%) в качестве хобби выбирают шитье, вязание или вышивку. Всего в опросе поучаствовало свыше пяти тысяч жителей из 16 городов-миллионников.

Еще 39% россиян в свободное время занимаются декоративно-прикладным искусством. Другие 18% выбирают деревообработку, а 10% увлечены кастомизацией вещей. По результатам опроса, 77% россиян рассматривают хобби не как источник дохода.

Как выяснилось, 80% граждан уже занимаются любимым делом или планируют начать. Среди респондентов 69% выбирают прикладные хобби с целью отдохнуть после работы. А для 56% любимое дело становится возможностью творческого самовыражения.

Ранее «Одноклассники» представили программу поддержки авторов Silver Age. Целью инициативы станет объединение создателей качественного и полезного контента, пользующегося спросом у самой активной и лояльной аудитории платформы — пользователей старше 55 лет.

одноклассники
соцсети
хобби
общество
