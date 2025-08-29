«Одноклассники» поддержат авторов контента для старшей аудитории

Социальная сеть «Одноклассники» представила новую программу поддержки авторов «Silver Age». Целью инициативы станет объединение создателей качественного и полезного контента, пользующегося спросом у самой активной и лояльной аудитории платформы — пользователей старше 55 лет.

Данная программа ориентирована на темы, интересные пожилому поколению, такие как здоровье, кулинария и творческие хобби. Она доступна как для опытных, так и для начинающих авторов.

После присоединения к программе участники получат дополнительное продвижение от платформы. Это поможет авторам расширить свою аудиторию.

Ранее москвичей старшего поколения пригласили на серию обучающих лекций и творческих мастер-классов в рамках проекта «Московское долголетие». Мероприятия, посвященные здоровью и активному образу жизни, будут проходить каждый вторник на Болотной площади.