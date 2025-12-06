ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 21:05

ПВО России перехватила 8 украинских дронов

Минобороны сообщило о ликвидации 8 украинских БПЛА над регионами России

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские средства ПВО сбили над регионами России восемь украинских дронов, передает Telegram-канал Минобороны РФ. БПЛА ликвидировали в Курской, Белгородской и Брянской областях.

6 декабря текущего года период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что 3 беспилотника ликвидировали над Курской и Белгородской областями. Еще 2 дрона уничтожили в Брянской области.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за три часа ликвидировали пять украинских БПЛА над территорией Ленинградской области. По данным ведомства, атака велась 6 декабря с 08:00 до 11:00 по московскому времени.

В общей сложности силы противовоздушной обороны в ночь на 6 декабря ликвидировали и перехватил 116 украинских беспилотников над регионами России. 29 и 27 БПЛА были уничтожены над территориями Рязанской и Воронежской областей соответственно, 23 и 21 — над Брянской и Белгородской областями, еще шесть БПЛА сбили над Тверской областью.

