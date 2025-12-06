«Армия Украины рушится»: в Норвегии рассказали об обстановке в ВСУ Steigan: число дезертиров в ВСУ достигло 182 тыс. в 2025 году

Армия Украины стремительно теряет личный состав из-за массового дезертирства, несмотря на попытки союзников Киева скрыть это, заявил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan. По его информации, число дезертиров в 2025 году достигло 182 тыс. человек, что вдвое превышает показатель прошлого года.

Армия Украины рушится. Число дезертиров в этом году достигло 182 тыс. Это вдвое больше, чем в прошлом. В 2022 году дезертировали 10 тыс. человек, в 2023 — 25 тыс. Число погибших невероятно велико, — подчеркнул он.

Стейган обратил внимание на то, что российские войска ежедневно сообщают об освобождении новых населенных пунктов, хотя сторонники Киева пытаются преуменьшить значение этих успехов. По его мнению, в конфликте применяется тактика «на истощение», что позволяет более сильной армии стоять на месте до тех пор, пока «она не сотрет в порошок своего противника».

Ранее командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявил, что украинская армия сталкивается с серьезным дезертирством и массовым самовольным оставлением частей. Это явление он объяснил отсутствием должного наказания и практикой амнистий для таких военнослужащих. По мнению Манько, основной дефицит личного состава в войсках обусловлен именно «самовольщиками».