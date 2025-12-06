ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 21:03

«Армия Украины рушится»: в Норвегии рассказали об обстановке в ВСУ

Steigan: число дезертиров в ВСУ достигло 182 тыс. в 2025 году

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Армия Украины стремительно теряет личный состав из-за массового дезертирства, несмотря на попытки союзников Киева скрыть это, заявил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan. По его информации, число дезертиров в 2025 году достигло 182 тыс. человек, что вдвое превышает показатель прошлого года.

Армия Украины рушится. Число дезертиров в этом году достигло 182 тыс. Это вдвое больше, чем в прошлом. В 2022 году дезертировали 10 тыс. человек, в 2023 — 25 тыс. Число погибших невероятно велико, — подчеркнул он.

Стейган обратил внимание на то, что российские войска ежедневно сообщают об освобождении новых населенных пунктов, хотя сторонники Киева пытаются преуменьшить значение этих успехов. По его мнению, в конфликте применяется тактика «на истощение», что позволяет более сильной армии стоять на месте до тех пор, пока «она не сотрет в порошок своего противника».

Ранее командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько заявил, что украинская армия сталкивается с серьезным дезертирством и массовым самовольным оставлением частей. Это явление он объяснил отсутствием должного наказания и практикой амнистий для таких военнослужащих. По мнению Манько, основной дефицит личного состава в войсках обусловлен именно «самовольщиками».

дезертиры
ВСУ
журналисты
армии
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Большунов и Бакуров могут встретиться на одной лыжне в Тюмени
В ФК «Ростов» приняли важное кадровое решение
Синоптики рассказали, какие сюрпризы готовит погода для москвичей
В Ленобласти обнаружили опасную находку после атаки ВСУ
В унесшей жизни троих человек аварии чудом выжили двое детей
Роналду лично позвонил Трампу ради одного дела
Игорь Николаев впервые за долгое время вышел в свет
Наступление ВС РФ 6 декабря: что происходит в Гуляйполе, Купянске, Северске
Изменившаяся до неузнаваемости Ани Лорак вышла в свет в парике
ПВО России перехватила 8 украинских дронов
«Армия Украины рушится»: в Норвегии рассказали об обстановке в ВСУ
Партию Вагенкнехт переименуют из-за ее имени
«Есть два стула»: названы «плохой» и «очень плохой» варианты для Киева
Турцию всколыхнула провокация Зеленского в Черном море
Макаров назвал причину, по которой собирается уйти из «Динамо»
В Совфеде рассказали о растущей тревоге Европы из-за Украины
Известный драматург попался на контрабанде наркотиков в Японии
В возрасте 39 лет ушел из жизни экс-гонщик NASCAR Аннет
Международный аэропорт Вильнюса опять прекратил работу
В США указали на двойные стандарты Европы к России и Украине
Дальше
Самое популярное
Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ
Европа

Лишает прибыли: что сделают с фон дер Ляйен евробанки за кражу активов РФ

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»
Семья и жизнь

15 минут — и на столе волшебство. Идеальные тарталетки «Новогодний снежок»

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.