04 декабря 2025 в 18:52

Командующий ВСУ назвал причину повального дезертирства в армии

Командующий Манько: массовое дезертирство в ВСУ вызвано отсутствием наказания

Украинская армия испытывает серьезные проблемы с дезертирством из-за отсутствия должного наказания, считает командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько. В интервью изданию «Украинская правда» он отметил, что массовое самовольное оставление частей (СОЧ) вызвано в том числе практикой амнистий для таких военнослужащих.

По словам Манько, в украинских войсках не хватает не столько людей, сколько эффективной информационной политики. Он подчеркнул, что именно эти «самовольщики» составляют основной дефицит личного состава для комплектования подразделений.

И насчет причин СОЧ. У нас кто-то осужден за СОЧ? У нас еще и проводят амнистию. Конечно, это будет порождать следующие и следующие СОЧ, — констатировал Манько.

Ранее военный эксперт Борис Рожин заявил, что данные о значительных потерях украинской армии негативно влияют на желание граждан заключать с ней контракт. Военблогер пояснил, что за официальной информацией о пропавших без вести чаще всего скрываются погибшие военнослужащие ВСУ.

