Приметы 5 декабря: Прокопьев день — Вехостав, прокладываем путь

Вехоставом прозвали в народе 5 декабря. Вехами раньше называли ориентиры, которые стояли вдоль дорог и помогали прокладывать санный путь. Считалось, что именно с дня памяти святого Прокопия можно было путешествовать на них на далекие расстояния.

Приметы о погоде в Вехостав, 5 декабря

Если 5 декабря шел снег, это была отличная примета. Говорили: «Придет Прокоп — разгребет сугроб, ступит по снегу — дорога к дому ведет». Снег в этот день предвещал установление хорошего санного пути, что было жизненно важно для передвижения и торговли.

Если на Прокопия было тепло и снег таял, это сулило дождливую и продолжительную весну.

Если угли в костре или сажа в печи разгорелись ярко и с треском — быть морозам.

Если морозный день, а вода в проруби перетекает на лед — быть оттепели и мокрому снегу.

Приметы о зверях и птицах 5 декабря

Как и Введение, 5 декабря крестьяне опасались увидеть недалеко от дома волка. Если эти звери выходили из леса и подбиралось близко к деревне, ждали суровую зиму с большими морозами и неурожай в грядущем году. Также считалось, что волчий вой на Прокопия может быть символом большой беды или даже грядущей войны.

Что можно делать 5 декабря? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Прокладываем путь: что можно делать 5 декабря

Главный обряд дня — установка вех (столбов или веток) вдоль зимних дорог, чтобы не сбиться с пути во время метели. Мужчины всей деревней выходили расчищать только что выпавший снег, прокладывать первую колею для саней. Существовала даже поговорка: «Прокоп зимний дорогу прокопает, а Прокоп перезимний (12 марта) дорогу порушит». Считалось, что с этого дня можно смело выезжать на санях.

После общей работы на дороге мужчины собирались на общую трапезу, куда каждый приносил что-то из дома. Забивали общего бычка или барана, купленного в складчину, варили пиво.

Следовало делать уборку в Прокопьев день. Это хороший день, чтобы избавиться от лишнего и освободить место для чего-то нового.

Дата идеально подходила для составления планов на будущее.

А еще существовал милый обычай загадывать загадки и рассказывать сказки вечером, чтобы скоротать долгие зимние вечера.

Никакого одиночества! Что нельзя делать 5 декабря

Хоть в день Прокопа и можно было отправляться в путь, дороги 5 декабря еще считались ненадежными, а из-за волчьих стай — опасными. Отправляться в путь в одиночку, особенно женщинам, не рекомендовалось. Беременным советовали не мыть голову 5 декабря. Верили, что это может сделать ребенка очень привередливым.

Выходить из дома без острой надобности в непогоду тоже не стоило. Считалось, что непогода в этот день предвещает беды в дороге.

Конфликты на Прокопьев день могли затянуться на всю зиму и принести в дом несчастье.

Брать или давать в долг тоже нельзя. Считалось, что это могло принести материальные затруднения или привести к потере финансового благополучия.

